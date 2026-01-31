Скидки
Салават Юлаев — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск

«Салават Юлаев» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:30 мск
Комментарии

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и нижегородским «Торпедо». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее было «Торпедо» со счётом 4:3. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграл 51 матч, набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 65 очками после 51 встречи располагается на четвёртой строчке Запада.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
