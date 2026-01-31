Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Нефтехимик: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительная, шестая игра между командами в текущей регулярке. В трёх встречах сильнее был «Ак Барс», в двух — «Нефтехимик». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 51 матч, набрал 70 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 57 очками после 50 встреч находится на пятой строчке Востока.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?
«Ак Барс» сохранил Яшкина и выменял лидера «Спартака». Казань теперь фаворит плей-офф?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android