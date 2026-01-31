«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2026, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет заключительная, шестая игра между командами в текущей регулярке. В трёх встречах сильнее был «Ак Барс», в двух — «Нефтехимик». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб сыграл 51 матч, набрал 70 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 57 очками после 50 встреч находится на пятой строчке Востока.