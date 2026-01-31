Скидки
«Есть чувство победителя». Павел Порядин — о прогрессе в игре «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин после победы над санкт-петербургским СКА (4:0) высказался о прогрессе в игре московского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

— Три матча подряд набираете очки, второй подряд забиваете. Можем говорить о кураже в плане набора результативных баллов?
— Я больше переживаю за игру, когда ничего не получается, тогда чувствую себя не в своей тарелке. Мы здорово сыгрались с Ваней Морозовым и Адамом Ружичкой. Для меня главный критерий — получать наслаждение от игры, и я его получаю в эти последние матчи. Кайфую от игры с ребятами, а когда получаешь наслаждение от любимого дела, приятно играть и результативные действия приходят.

— После изменений в тренерском штабе команду немного «штормило». Сейчас больше похоже на то, что вы нашли баланс, привыкли к изменениям. Так ли это?
— Да, много разговаривали, и тренерский штаб много говорил нам о том, что у нас есть потенциал, но мы им не пользуемся. Где-то не делали то, что даёт плоды. Сейчас мы нашли эту ниточку, играем друг за друга, в команде хорошая атмосфера, есть вера в партнёра. Приходишь утром на тренировку и понимаешь, что вечером можешь обыграть соперника, есть это чувство победителя. От хороших результатов оно приходит, и мы дальше отталкиваемся от этого, — цитирует Порядина Sport24.

