«Есть чувство победителя». Павел Порядин — о прогрессе в игре «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин после победы над санкт-петербургским СКА (4:0) высказался о прогрессе в игре московского клуба.

— Три матча подряд набираете очки, второй подряд забиваете. Можем говорить о кураже в плане набора результативных баллов?

— Я больше переживаю за игру, когда ничего не получается, тогда чувствую себя не в своей тарелке. Мы здорово сыгрались с Ваней Морозовым и Адамом Ружичкой. Для меня главный критерий — получать наслаждение от игры, и я его получаю в эти последние матчи. Кайфую от игры с ребятами, а когда получаешь наслаждение от любимого дела, приятно играть и результативные действия приходят.

— После изменений в тренерском штабе команду немного «штормило». Сейчас больше похоже на то, что вы нашли баланс, привыкли к изменениям. Так ли это?

— Да, много разговаривали, и тренерский штаб много говорил нам о том, что у нас есть потенциал, но мы им не пользуемся. Где-то не делали то, что даёт плоды. Сейчас мы нашли эту ниточку, играем друг за друга, в команде хорошая атмосфера, есть вера в партнёра. Приходишь утром на тренировку и понимаешь, что вечером можешь обыграть соперника, есть это чувство победителя. От хороших результатов оно приходит, и мы дальше отталкиваемся от этого, — цитирует Порядина Sport24.