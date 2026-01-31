«Я сыграл плохо и подвёл команду». Сикьюра — о поражении «Динамо» от «Северстали»

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о своём удалении перед первым голом «Северстали» (2:3).

— Показалось, что момент с вашим удалением во втором периоде стал ключевым. Так ли это? Что там произошло? Нарушение было ведь далеко от своих ворот…

— Да, очевидно, это не то, что я хотел сделать. Пытался просто обойти соперника и атаковать его выше пояса. Получилось очень обидно. В итоге я поставил ребят в невыгодное положение, сыграл плохо и подвёл команду.

— Ваш тренер, Вячеслав Козлов, уделяет особое внимание дисциплине? Быть может, просит быть внимательнее и не удаляться в средней зоне?

— Мы определённо уделяем внимание этому компоненту, говорим об этом. Хотим избегать ненужных удалений и не ставить бригады меньшинства в неловкое положение, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

