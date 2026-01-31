Скидки
Главная Хоккей Новости

«Я сыграл плохо и подвёл команду». Сикьюра — о поражении «Динамо» от «Северстали»

Комментарии

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о своём удалении перед первым голом «Северстали» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

— Показалось, что момент с вашим удалением во втором периоде стал ключевым. Так ли это? Что там произошло? Нарушение было ведь далеко от своих ворот…
— Да, очевидно, это не то, что я хотел сделать. Пытался просто обойти соперника и атаковать его выше пояса. Получилось очень обидно. В итоге я поставил ребят в невыгодное положение, сыграл плохо и подвёл команду.

— Ваш тренер, Вячеслав Козлов, уделяет особое внимание дисциплине? Быть может, просит быть внимательнее и не удаляться в средней зоне?
— Мы определённо уделяем внимание этому компоненту, говорим об этом. Хотим избегать ненужных удалений и не ставить бригады меньшинства в неловкое положение, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

