«Я сыграл плохо и подвёл команду». Сикьюра — о поражении «Динамо» от «Северстали»

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о своём удалении перед первым голом «Северстали» (2:3).
— Показалось, что момент с вашим удалением во втором периоде стал ключевым. Так ли это? Что там произошло? Нарушение было ведь далеко от своих ворот…
— Да, очевидно, это не то, что я хотел сделать. Пытался просто обойти соперника и атаковать его выше пояса. Получилось очень обидно. В итоге я поставил ребят в невыгодное положение, сыграл плохо и подвёл команду.
— Ваш тренер, Вячеслав Козлов, уделяет особое внимание дисциплине? Быть может, просит быть внимательнее и не удаляться в средней зоне?
— Мы определённо уделяем внимание этому компоненту, говорим об этом. Хотим избегать ненужных удалений и не ставить бригады меньшинства в неловкое положение, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
