«В последнее время всё идёт не так. Это прискорбно». Сикьюра — о выступлении «Динамо»

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра после поражения от «Северстали» (2:3) высказался о последних результатах бело-голубых. Московский клуб занимает седьмое место в таблице Запада.

— В конце второго периода у вас было большинство, но ваша бригада снова была совсем не похожа на себя, у соперников было больше моментов, чем у вас. Что происходит?

— Просто всё шло совсем не так, как мы хотели. В последнее время всё идёт не так, как хотелось бы, это прискорбно. В этом и моя личная вина, просто пытаюсь продолжать становиться лучше.

— Возможно, вам стоит собраться всей командой и обсудить, в чём причина столь неудачного отрезка?

— В конце концов, мы все находимся здесь, вся наша команда, никаких приобретений и изменений, нужно просто найти способ сплотиться, держаться вместе, не перекладывать вину и двигаться вперёд, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.