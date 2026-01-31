Скидки
«В последнее время всё идёт не так. Это прискорбно». Сикьюра — о выступлении «Динамо»

«В последнее время всё идёт не так. Это прискорбно». Сикьюра — о выступлении «Динамо»
Комментарии

Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра после поражения от «Северстали» (2:3) высказался о последних результатах бело-голубых. Московский клуб занимает седьмое место в таблице Запада.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

— В конце второго периода у вас было большинство, но ваша бригада снова была совсем не похожа на себя, у соперников было больше моментов, чем у вас. Что происходит?
— Просто всё шло совсем не так, как мы хотели. В последнее время всё идёт не так, как хотелось бы, это прискорбно. В этом и моя личная вина, просто пытаюсь продолжать становиться лучше.

— Возможно, вам стоит собраться всей командой и обсудить, в чём причина столь неудачного отрезка?
— В конце концов, мы все находимся здесь, вся наша команда, никаких приобретений и изменений, нужно просто найти способ сплотиться, держаться вместе, не перекладывать вину и двигаться вперёд, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

