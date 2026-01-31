Форвард «Спартака» Гутик высказался о Тамбиеве, с которым работал в «Адмирале»

Нападающий московского «Спартака» Даниил Гутик после победного матча со СКА (4:0) высказался о Леониде Тамбиеве, с которым работал в «Адмирале» и который в данный момент входит в тренерский штаб армейского клуба.

«Это хоккейная жизнь, всё-таки пять лет с ним провели. Первые шаги во взрослом хоккее я делал с ним, он много мне дал», — приводит слова Гутика ТАСС.

Напомним, Тамбиев в декабре 2025 году покинул «Адмирал». Гутик дальневосточный клуб покинул в январе 2026 года.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с «Северсталью» в Череповце 2 февраля, а днём ранее СКА встретится с ЦСКА в Москве.