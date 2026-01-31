Скидки
Форвард «Спартака» Гутик высказался о Тамбиеве, с которым работал в «Адмирале»

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Даниил Гутик после победного матча со СКА (4:0) высказался о Леониде Тамбиеве, с которым работал в «Адмирале» и который в данный момент входит в тренерский штаб армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

«Это хоккейная жизнь, всё-таки пять лет с ним провели. Первые шаги во взрослом хоккее я делал с ним, он много мне дал», — приводит слова Гутика ТАСС.

Напомним, Тамбиев в декабре 2025 году покинул «Адмирал». Гутик дальневосточный клуб покинул в январе 2026 года.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» сыграет с «Северсталью» в Череповце 2 февраля, а днём ранее СКА встретится с ЦСКА в Москве.

