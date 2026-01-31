Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест, показанный на скамейке штрафников
Поделиться
В эти минуты во Владивостоке проходит очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 4:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5) 0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5) 0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5) 0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4) 1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)
На 36-й минуте игры «Автомобилист» получил командный штраф, который отправился отбывать нападающий Даниэль Спронг. 28-летний форвард, сидя на скамейке штрафников, показал неприличный жест и был удалён до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В текущем сезоне Спронг провёл за ЦСКА и «Автомобилист» 36 матчей, где набрал 39 (16+23) очков с восемью минутами штрафного времени.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:45
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:48
-
08:27
-
08:10
-
08:07
-
07:13
-
06:15
-
05:11
-
04:45
-
04:34
- 30 января 2026
-
23:54
-
23:46
-
23:38
-
23:30
-
23:24
-
23:16