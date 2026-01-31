Скидки
Главная Хоккей Новости

Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест, показанный на скамейке штрафников

В эти минуты во Владивостоке проходит очередной матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». После второго периода счёт 4:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5)     0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5)     0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5)     0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4)     1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)    

На 36-й минуте игры «Автомобилист» получил командный штраф, который отправился отбывать нападающий Даниэль Спронг. 28-летний форвард, сидя на скамейке штрафников, показал неприличный жест и был удалён до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В текущем сезоне Спронг провёл за ЦСКА и «Автомобилист» 36 матчей, где набрал 39 (16+23) очков с восемью минутами штрафного времени.

