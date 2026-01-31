Скидки
Никита Дыняк прокомментировал новый контракт с «Ак Барсом» до 2029 года

Нападающий Никита Дыняк прокомментировал свой новый контракт с «Ак Барсом» до конца сезона-2028/2029.

«Казань стала для меня и моей семьи домом, я счастлив остаться в «Ак Барсе» ещё на три года. Благодарен клубу за доверие! Буду работать ещё большее и усерднее, чтобы добиться наивысших результатов для республики и города», — приводит слова Дыняка сайт «Ак Барса».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний форвард сыграл 43 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. Всего в рамках КХЛ на счету Дыняка 360 игр, где он забросил 42 шайбы и отдал 45 результативных передач с показателем полезности «+24».

