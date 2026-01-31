«Вашингтон» — «Каролина»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 1:00 мск

В ночь на 1 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз». Игра на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это третья игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее каждая команда одержала по одной победе.

«Вашингтон» провёл 55 встреч, в которых набрал 59 очков, и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» с 71 очком после 53 матчей находится на второй строчке на Востоке.