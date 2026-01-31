«Амур» по буллитам победил «Барыс», казахстанская команда потерпела пятое поражение кряду

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 10-й минуте первого периода Кирилл Ляпунов с передач Самата Данияра и Семёна Симонова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв с передач Егора Рыкова и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.
Отметим, что «Барыс» потерпел пятое поражение подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды сыграют вновь. Встреча в Хабаровске состоится послезавтра, 2 февраля.
