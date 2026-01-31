Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур – Барыс, результат матча 31 января 2026 года, счёт 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

«Амур» по буллитам победил «Барыс», казахстанская команда потерпела пятое поражение кряду
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Данияр, Симонов) – 09:25 (5x5)     1:1 Лихачёв (Рыков, Гальченюк) – 57:04 (5x5)     2:1 Бродхёрст – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 10-й минуте первого периода Кирилл Ляпунов с передач Самата Данияра и Семёна Симонова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте третьего периода Ярослав Лихачёв с передач Егора Рыкова и Алекса Гальченюка восстановил равенство в счёте. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

Отметим, что «Барыс» потерпел пятое поражение подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги команды сыграют вновь. Встреча в Хабаровске состоится послезавтра, 2 февраля.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android