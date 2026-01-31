Андрей Назаров высказался о проблемах в московском «Динамо» и СКА в нынешнем сезоне КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал проблемы в игре московского «Динамо» и СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«КХЛ продолжает оставаться лучшей и сильнейшей лигой в Европе. Конкуренция в такой ситуации растёт не только среди хоккеистов, но и среди главных тренеров и руководства. Сейчас, в разгар борьбы за плей-офф, мы это отчётливо наблюдаем. При этом офисные войны затрагивают, как правило, топ-клубы, к которым привлечено повышенное внимание.

Мы видим, что после окончания офисной неразберихи в московском «Динамо» за бело-голубыми продолжает тянуться так называемый офисный «хвост», в результате чего команда находится на сильном спаде: лишь три победы в последних 13 матчах и место в конце первой восьмёрки Западной конференции.

Есть проблемы и у СКА, где сумятица внутри клуба в самом разгаре, что неминуемо сказывается на результатах команды прямо сейчас: шесть подряд поражений и восьмая строчка в конференции. Конечно, от армейцев ожидали других результатов.

Офисные войны сказываются не только на результатах команд, но и на популяризации нашей лиги, а также на росте аудитории как на аренах, так и у телевизионных экранов. Поэтому хочется, чтобы на первое место выходил именно хоккей и красивая игра с большим количеством заброшенных шайб. Это важно и для самой лиги, и для клубов, и для огромной армии болельщиков», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.