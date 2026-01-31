Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Назаров высказался о проблемах в московском «Динамо» и СКА в нынешнем сезоне КХЛ

Андрей Назаров высказался о проблемах в московском «Динамо» и СКА в нынешнем сезоне КХЛ
Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал проблемы в игре московского «Динамо» и СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«КХЛ продолжает оставаться лучшей и сильнейшей лигой в Европе. Конкуренция в такой ситуации растёт не только среди хоккеистов, но и среди главных тренеров и руководства. Сейчас, в разгар борьбы за плей-офф, мы это отчётливо наблюдаем. При этом офисные войны затрагивают, как правило, топ-клубы, к которым привлечено повышенное внимание.

Мы видим, что после окончания офисной неразберихи в московском «Динамо» за бело-голубыми продолжает тянуться так называемый офисный «хвост», в результате чего команда находится на сильном спаде: лишь три победы в последних 13 матчах и место в конце первой восьмёрки Западной конференции.

Есть проблемы и у СКА, где сумятица внутри клуба в самом разгаре, что неминуемо сказывается на результатах команды прямо сейчас: шесть подряд поражений и восьмая строчка в конференции. Конечно, от армейцев ожидали других результатов.

Офисные войны сказываются не только на результатах команд, но и на популяризации нашей лиги, а также на росте аудитории как на аренах, так и у телевизионных экранов. Поэтому хочется, чтобы на первое место выходил именно хоккей и красивая игра с большим количеством заброшенных шайб. Это важно и для самой лиги, и для клубов, и для огромной армии болельщиков», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Руководство СКА — загадка. Решения не объясняются, а вопросов становится всё больше
Руководство СКА — загадка. Решения не объясняются, а вопросов становится всё больше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android