Хоккей

Адмирал – Автомобилист, результат матча 31 января 2026 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» уверенно одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5)     0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5)     0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5)     0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4)     1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)    

Шайбы в составе уральского клуба на свой счёт записали Максим Денежкин, Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев. У «Адмирала» гол забил Марио Грман.

Отметим, что «Автомобилист» второй раз в сезоне одержал победу над «Адмиралом».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет на своём льду «Торпедо» 2 февраля. «Автомобилист» 5 февраля сыграет в Омске с местным «Авангардом».

