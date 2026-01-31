Максим Сушинский ответил на вопрос о возможном увольнении Ларионова из СКА

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера СКА Игоря Ларионова из армейского клуба.

«Вы говорите: у СКА с Ларионовым шесть поражений подряд. А до этого Ларионова не было, что ли, когда команда и побеждала? Конечно, ситуация тяжёлая. Посмотрим, как СКА будет вылазить.

Вспомним «Динамо». Никто не думал, что позиции Кудашова подвисают, — команда шла в двух очках от тройки лидеров. Но его уволили. Поэтому даже рассуждать об увольнении Ларионова из СКА бессмысленно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.