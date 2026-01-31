Умер экс-защитник первого состава «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о смерти бывшего защитника первого состава уфимской команды Геннадия Бахарева.

«Геннадий Иванович – прославленный защитник «Салавата Юлаева», игрок первого состава команды, выступавший за уфимский клуб с 1961 по 1969 год. В 2022 году Бахарев стал кавалером ордена «За верность хоккею», получив заслуженное признание от Федерации хоккея России. «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича», — сказано в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги уфимский клуб сыграл 51 матч, набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.