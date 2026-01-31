Скидки
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов и Дин Стюарт выведены из списка травмированных «Салавата Юлаева»

Евгений Кузнецов и Дин Стюарт выведены из списка травмированных «Салавата Юлаева»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов и защитник Дин Стюарт могут сыграть в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». По данным официального сайта Континентальной хоккейной лиги, игроки выведены из списка травмированных уфимского клуба.

Напомним, Кузнецов получил повреждение в игре с «Автомобилистом» (2:6) 17 января. После перехода в уфимский клуб форвард сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 20 игр и 12 (2+10) очков.

Стюарт пропустил полторы недели, в его активе 15 (1+14) очков в 37 играх.

Новости. Хоккей
