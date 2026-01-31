В марте 2026 года в Китае состоятся два вынесенных матча КХЛ с участием «Шанхая»

В марте 2026 пройдут два вынесенных матча Чемпионата КХЛ — «Шанхайские Драконы» примут «Сибирь» и «Барыс» в Шанхае. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Матчи с «Сибирью» (5 марта) и «Барысом» (7 марта) мы проведём на льду Oriental Sports Center. Эта 18-тысячная арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию (2015), чемпионат мира по шорт-треку (2012), а также турниры мирового уровня по водным видам и киберспорту», — сказано в сообщении «Шанхая».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы уже не раз заявляли о намерении сыграть в Шанхае и показать наш бренд китайским зрителям. Важно протестировать интерес к хоккею в городе, понять, в каком направлении двигаться. Мы хотим поблагодарить лигу и китайских партнёров, благодаря которым проведение двух матчей в Шанхае стало возможным. Будем рады видеть на играх всех болельщиков — как местных, так и любителей хоккея из России и Казахстана!» — заявил генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых.