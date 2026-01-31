«Значимый шаг по возвращению КХЛ в Китай». Морозов — о вынесенных матчах «Шанхая»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проведении двух вынесенных матчей «Шанхайских Драконов» с «Сибирью» и «Барысом» в марте 2026 года в Шанхае.

«Проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей. Ждём всех на трибунах!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.