Главная Хоккей Новости

«Значимый шаг по возвращению КХЛ в Китай». Морозов — о вынесенных матчах «Шанхая»

«Значимый шаг по возвращению КХЛ в Китай». Морозов — о вынесенных матчах «Шанхая»
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о проведении двух вынесенных матчей «Шанхайских Драконов» с «Сибирью» и «Барысом» в марте 2026 года в Шанхае.

«Проведение матчей KHL World Games в Шанхае — это значимый шаг по возвращению лиги в Китай. Вынесенные игры служат инструментом продвижения КХЛ за рубежом, демонстрируют высокий уровень российского хоккея и способствуют развитию диалога и культурного обмена через спорт. Нет сомнений, что матчи в Шанхае пройдут на высоком организационном уровне и станут ярким событием для китайских зрителей. Ждём всех на трибунах!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Официально
В марте 2026 года в Китае состоятся два вынесенных матча КХЛ с участием «Шанхая»
