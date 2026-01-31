Евгений Кузнецов вернулся в состав «Салавата Юлаева» после травмы

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и нижегородским «Торпедо». Игра на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2026, суббота. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав уфимского клуба вернулся нападающий Евгений Кузнецов, который не играл из-за травмы с 17 января, а также защитник Дин Стюарт.

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

После перехода в уфимский клуб Евгений Кузнецов сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 20 игр и 12 (2+10) очков.