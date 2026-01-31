«Не могу ни в чём обвинить команду». Кравец — о поражении «Барыса» от «Амура»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал гостевое поражение от «Амура» по буллитам со счётом 1:2.

«После непростого перелёта, когда меняются часовые пояса, всегда непросто играть в Хабаровске. Считаю, что ребята достойно, с первых смен, работали и играли всей командой. Немножко не дотерпели, пропустили гол, «Амур» сравнял счёт. В остальном всё то же самое, что преследует нас в этом году. Это мастерство – надо реализовывать моменты «четыре на три» и из трёх буллитов кто-то должен забивать хотя бы один. В целом не могу ни в чём обвинить команду, хорошее заработанное очко, будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Кравца сайт КХЛ.