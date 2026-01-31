Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не могу ни в чём обвинить команду». Кравец — о поражении «Барыса» от «Амура»

«Не могу ни в чём обвинить команду». Кравец — о поражении «Барыса» от «Амура»
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал гостевое поражение от «Амура» по буллитам со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Данияр, Симонов) – 09:25 (5x5)     1:1 Лихачёв (Рыков, Гальченюк) – 57:04 (5x5)     2:1 Бродхёрст – 65:00    

«После непростого перелёта, когда меняются часовые пояса, всегда непросто играть в Хабаровске. Считаю, что ребята достойно, с первых смен, работали и играли всей командой. Немножко не дотерпели, пропустили гол, «Амур» сравнял счёт. В остальном всё то же самое, что преследует нас в этом году. Это мастерство – надо реализовывать моменты «четыре на три» и из трёх буллитов кто-то должен забивать хотя бы один. В целом не могу ни в чём обвинить команду, хорошее заработанное очко, будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Кравца сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Амур» по буллитам победил «Барыс», казахстанская команда потерпела пятое поражение кряду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android