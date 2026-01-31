«Не могу ни в чём обвинить команду». Кравец — о поражении «Барыса» от «Амура»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал гостевое поражение от «Амура» по буллитам со счётом 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Данияр, Симонов) – 09:25 (5x5) 1:1 Лихачёв (Рыков, Гальченюк) – 57:04 (5x5) 2:1 Бродхёрст – 65:00
«После непростого перелёта, когда меняются часовые пояса, всегда непросто играть в Хабаровске. Считаю, что ребята достойно, с первых смен, работали и играли всей командой. Немножко не дотерпели, пропустили гол, «Амур» сравнял счёт. В остальном всё то же самое, что преследует нас в этом году. Это мастерство – надо реализовывать моменты «четыре на три» и из трёх буллитов кто-то должен забивать хотя бы один. В целом не могу ни в чём обвинить команду, хорошее заработанное очко, будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Кравца сайт КХЛ.
