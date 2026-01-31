Главный тренер «Амура»: положа руку на сердце, скажу, что «Барыс» выглядел лучше нас

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Барысом» (2:1 Б).

«Очень тяжёлый матч. Положа руку на сердце, скажу, что соперники выглядели лучше нас. Наверное, одна из самых плохих наших игр в этом месяце, ничего не получалось. Но хотел бы всё-таки отметить ребят, молодцы, нашли в себе силы, проявили характер и нашли пути к победе. По такой игре это очень дорогого стоит, потому что соперники выглядели очень хорошо.

Чего не хватало «Амуру» в первых двух периодах? Всего, «Барыс» выглядел лучше во всех отношениях, мы проигрывали много борьбы, было много брака в передачах, проигрывали в стыках. Повторюсь, ребята – молодцы, что проявили характер и по такой игре мы взяли два очка», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.