Главный тренер «Амура»: положа руку на сердце, скажу, что «Барыс» выглядел лучше нас
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Барысом» (2:1 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Б
Барыс
Астана
0:1 Ляпунов (Данияр, Симонов) – 09:25 (5x5) 1:1 Лихачёв (Рыков, Гальченюк) – 57:04 (5x5) 2:1 Бродхёрст – 65:00
«Очень тяжёлый матч. Положа руку на сердце, скажу, что соперники выглядели лучше нас. Наверное, одна из самых плохих наших игр в этом месяце, ничего не получалось. Но хотел бы всё-таки отметить ребят, молодцы, нашли в себе силы, проявили характер и нашли пути к победе. По такой игре это очень дорогого стоит, потому что соперники выглядели очень хорошо.
Чего не хватало «Амуру» в первых двух периодах? Всего, «Барыс» выглядел лучше во всех отношениях, мы проигрывали много борьбы, было много брака в передачах, проигрывали в стыках. Повторюсь, ребята – молодцы, что проявили характер и по такой игре мы взяли два очка», — приводит слова Андриевского сайт КХЛ.
