Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» высказался об удалении Спронга за неприличный жест

Главный тренер «Автомобилиста» высказался об удалении Спронга за неприличный жест
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:1) и высказался об удалении нападающего Даниэля Спронга за неприличный жест.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5)     0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5)     0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5)     0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4)     1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)    

«Тяжёлый выезд, всем понятно, что на Дальнем Востоке нелегко, матчи с переменными результатами для нас. Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, а здесь гол такой пропустили от Шулака с другой стороны сетки, но здорово сработали судьи, отменили шайбу. Здорово провели атаки, свои голы забили. Немного третий период не понравился, где-то отдали инициативу, хотя сказалась разница во времени. Наши удаления опять ломали игру, Зборовский со скамейки [в шайбу] сыграл, было большое желание спасти атаку.

По 20-минутному удалению: перед игрой ребятам сказал, что штраф за шестого полевого будут отбывать либо Спронг, либо Голышев. Я так понимаю, они этот момент разыгрывали, а получилось всё немножко по-другому, но компетентные органы посмотрят этот момент. Рано пока оценивать игру Спронга, он приносит пользу команде. Есть время для понимания нашей тактики, они неплохо действовали в тройке. Понимаем, какой он игрок, в какую сторону его настраивать», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Спронг был удалён до конца матча за неприличный жест, показанный на скамейке штрафников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android