Главный тренер «Автомобилиста» высказался об удалении Спронга за неприличный жест

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Адмиралом» (4:1) и высказался об удалении нападающего Даниэля Спронга за неприличный жест.

«Тяжёлый выезд, всем понятно, что на Дальнем Востоке нелегко, матчи с переменными результатами для нас. Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не попадает, а здесь гол такой пропустили от Шулака с другой стороны сетки, но здорово сработали судьи, отменили шайбу. Здорово провели атаки, свои голы забили. Немного третий период не понравился, где-то отдали инициативу, хотя сказалась разница во времени. Наши удаления опять ломали игру, Зборовский со скамейки [в шайбу] сыграл, было большое желание спасти атаку.

По 20-минутному удалению: перед игрой ребятам сказал, что штраф за шестого полевого будут отбывать либо Спронг, либо Голышев. Я так понимаю, они этот момент разыгрывали, а получилось всё немножко по-другому, но компетентные органы посмотрят этот момент. Рано пока оценивать игру Спронга, он приносит пользу команде. Есть время для понимания нашей тактики, они неплохо действовали в тройке. Понимаем, какой он игрок, в какую сторону его настраивать», — цитирует Заварухина сайт КХЛ.