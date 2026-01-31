Скидки
«Мы были как минимум не хуже». Главный тренер «Адмирала» — о поражении от «Автомобилиста»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал домашнее поражение от «Автомобилиста» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Денежкин (Да Коста, Горбунов) – 18:54 (5x5)     0:2 Спронг (Шаров, Бусыгин) – 19:49 (5x5)     0:3 Мэйсек (Спронг, Шаров) – 25:42 (5x5)     0:4 Голышев (Блэкер, Горбунов) – 31:03 (5x4)     1:4 Грман (Старков, Брюквин) – 45:31 (5x5)    

«Наша команда играла хорошо, по содержанию мы не уступили, но проиграли по счёту. Отдельные досадные ошибки отдельных игроков привели к голам, мы не использовали много созданных моментов. Повторюсь: игра понравилась, но счёт – нет. Инициатива где-то переходила в руки соперника, но это было временами, мы тоже атаковали, имели шансы. В общем, мы были как минимум не хуже, но в отдельных моментах «Автомобилист» проявлял себя, переигрывал, у соперника есть кому это делать. Считаю, что эмоционально команда была заряжена хорошо.

Хотел ли заменить Кульбакова? Не ставил бы первую и третью пропущенную шайбу в один ряд, в третьей бросок был с расстрельной позиции, а за одну ошибку я вратарей не снимаю», — цитирует Браташа сайт КХЛ.

