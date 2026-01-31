Скидки
Хоккей

«Тяжело быть тренером в такой ситуации». Бландизи — о работе Ларионова в СКА

«Тяжело быть тренером в такой ситуации». Бландизи — о работе Ларионова в СКА


Нападающий СКА Джозеф Бландизи высказался о реакции главного тренера команды Игоря Ларионова на серию из шести поражений подряд.

«Я не слежу за слухами, поэтому не знал о том, что тренер может уйти. Но, очевидно, он тоже расстроен. Ларионов был хорошим игроком, и он хороший тренер во многих аспектах. Он даёт нам инструменты для успеха, но мы не можем их воплотить в результат. Тяжело быть тренером в такой ситуации, но мы должны все вместе как команда найти способ, чтобы выйти из этого положения», — приводит слова Бландизи Metaratings.

На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 49 встреч.


