Давыдов: «Динамо» и СКА пора просыпаться, плей-офф под угрозой

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов оценил неудачные серии у московского «Динамо» и СКА в последнее время.

— «Динамо» уже седьмое в конференции.

— Это ещё хорошо, что часть внимания на себя переключает СКА, у которого длительная серия поражений и который ещё ниже – на восьмой строчке. А так бы ещё и пресса на нас давила бы по полной программе.

— Что думаете о СКА?

— Там ещё более непонятная ситуация. Что-то происходит внутри команды, отсюда постоянные перетряски состава. Вот вчера со «Спартаком» опять не вышел Голдобин, хотя я считаю, что по меркам КХЛ это один из самых ярких российских нападающих. Его весь сезон в СКА воспитывают, но никакого толку – прежде всего для тренеров команды, которые выглядят потерянными.

— СКА и «Динамо» смогут выбраться из кризиса?

— Мне кажется, что в «Динамо» результат совсем рядом, просто нужно более чётко управлять командой и ставить игровую дисциплину. За СКА не скажу, там много не совсем понятного.

В любом случае и «Динамо», и СКА надо просыпаться. «Шанхай» вчера крупно выиграл – и его отрыв от кубковой восьмёрки на Запада уже не такой большой. Если «Динамо» и СКА затянут свои серии, то плей-офф будет под угрозой, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.