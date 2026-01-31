Майоров: СКА выглядит человеком, который старается, но ничего не умеет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил игру «Спартака» и СКА в очном матче команд.

«Не говорил бы, что СКА — удобный соперник для «Спартака». Для этого нужно обыгрывать его на протяжении трёх-четырёх лет, а столичный клуб только в этом году начал регулярно одерживать победы в очных встречах.

Меня удивил не столько СКА, сколько «Спартак». Команда оставила очень приятное впечатление движением, организованностью, тактическим порядком. Было приятно смотреть. Удивительно, что за 60 минут не было ни одной контратаки от гостей, хотя «Спартак» регулярно попадает под них с любым соперником. Возможно, это произошло на фоне питерских армейцев. Выглядят они не то чтобы неорганизованно, а человеком, который старается, но ничего не умеет. Это странно, потому что в целом любую команду можно организовать», — приводит слова Майорова «Советский спорт».