Главная Хоккей Новости

Сибирь – Трактор, результат матча 31 января 2026 года, счёт 1:3, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одолел «Сибирь» и прервал победную серию новосибирского клуба
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5)     0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5)     0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4)     1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Шайбы в составе уральского клуба на свой счёт записали Александр Рыков, Михаил Григоренко, Максим Джиошвили. У «Сибири» гол забил Вячеслав Лещенко.

«Сибирь» после сегодняшнего поражения прервала свою победную серию из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной команды «Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс» 2 февраля. «Трактор» в следующем матче также встретится с казанским клубом, но 4 февраля.

Комментарии
