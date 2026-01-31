«Трактор» одолел «Сибирь» и прервал победную серию новосибирского клуба
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5) 0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5) 0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4) 1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Шайбы в составе уральского клуба на свой счёт записали Александр Рыков, Михаил Григоренко, Максим Джиошвили. У «Сибири» гол забил Вячеслав Лещенко.
«Сибирь» после сегодняшнего поражения прервала свою победную серию из четырёх матчей.
В следующей игре Континентальной хоккейной команды «Сибирь» примет на своём льду «Ак Барс» 2 февраля. «Трактор» в следующем матче также встретится с казанским клубом, но 4 февраля.
Комментарии
- 31 января 2026
-
15:46
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:31
-
13:10
-
13:07
-
12:53
-
12:45
-
12:27
-
12:25
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:45
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:43
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00