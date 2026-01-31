Скидки
Главная Хоккей Новости

Команда Лукашенко разгромила сборную Гродненской области

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гродненской области со счётом 10:5 в матче Республиканской хоккейной лиги (РХЛ). Игра состоялась в субботу на льду «Олимпик-Арены» в Минске.

Больше всего шайб было заброшено в первом периоде, два гола забили гродненцы, пропустив при этом пять от хоккеистов президентской команды. Ещё по одной шайбе команды забросили во время второго периода, счёт стал — 6:3. В третьем разрыв стал больше — 10:5. Из четырёх голов в ворота гродненцев в последнем периоде один записал на свой счёт глава государства Александр Лукашенко.

Команда белорусского президента уже 16 раз побеждала на республиканском первенстве.

