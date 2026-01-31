Скидки
Хоккей

Плющев: у Панарина есть хороший советчик в лице тестя Олега Знарка

Плющев: у Панарина есть хороший советчик в лице тестя Олега Знарка
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ещё пошумит в НХЛ. Ранее стало известно, что 34-летний форвард был выведен из состава команды в связи с возможным обменом в другой клуб.

«Не знаю, что произошло в клубе. Панарин — достаточно значимый игрок для «Рейнджерс», причём на протяжении многих лет. В целом система с обменами нормальная и стабильная, тут нет ничего из ряда вон выходящего. Может, с продлением контракта возникли какие-то проблемы, пришли к какому-то общему знаменателю. Не сомневаюсь, что Артемий найдёт себе клуб. Это достаточно неординарный хоккеист, разовый, так сказать. Плюс есть хороший советчик в лице тестя — Олега Знарка. Конечно, Артемий сам будет решать, но и семейный совет получит. Думаю, он ещё пошумит в НХЛ», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Панарин провёл 52 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Действующее соглашение хоккеиста с клубом истекает по окончании сезона-2025/2026.

