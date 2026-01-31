Скидки
Главная Хоккей Новости

Металлург – Динамо Мн, результат матча 31 января 2026 года, счет 5:4, КХЛ 2025/2026

«Металлург» обыграл минское «Динамо», у белорусского клуба третье поражение кряду
Сегодня, 31 января, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв (Силантьев) – 06:57 (5x5)     2:0 Вовченко (Петунин, Пресс) – 19:38 (5x4)     2:1 Пинчук – 25:45 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв) – 38:00 (5x4)     3:2 Пинчук (Усов, Смит) – 47:31 (5x5)     4:2 Исхаков (Толчинский) – 52:44 (4x5)     5:2 Толчинский (Исхаков) – 53:34 (4x5)     5:3 Галиев (Салыго, Стась) – 56:43 (5x5)     5:4 Галиев (Пинчук, Энас) – 59:10 (6x5)    

На седьмой минуте нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 20-й минуте форвард Даниил Вовченко удвоил преимущество магнитогорцев. На 26-й минуте нападающий Виталий Пинчук сократил отставание «Динамо». На 37-й минуте форвард Роман Канцеров забросил третью шайбу в ворота минчан. На 42-й минуте Пинчук вновь сократил отставание гостей, оформив дубль.

На 53-й минуте нападающий Руслан Исхаков вернул хозяевам былое преимущество. На 54-й минуте форвард Сергей Толчинский забил пятый гол «Металлурга». На 57-й минуте нападающий Станислав Галиев отыграл одну шайбу «Динамо». На последней минуте Галиев забил четвёртый гол минчан, оформив дубль и установив окончательный счёт — 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, белорусская команда потерпела третье поражение подряд.

В следующем матче магнитогорский клуб сыграет с «Ладой» в Тольятти, а «Динамо» примет СКА. Обе встречи пройдут 3 февраля.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Фото
Семь игроков магнитогорского «Металлурга» получили звание «Мастера спорта России»
