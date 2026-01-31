Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев – Торпедо, результат матча 31 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Торпедо»
Комментарии

Сегодня, 31 января, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4)     2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5)     2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5)     3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)    

На шестой минуте форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков забросил первую шайбу. На 22-й минуте нападающий Шелдон Ремпал удвоил преимущество уфимцев. На 29-й минуте форвард Кирилл Свищёв сократил отставание «Торпедо». На последней минуте защитник Григорий Панин забил третий гол хозяев, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик», а нижегородский клуб сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке. Обе встречи пройдут 2 февраля.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
