«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, одолев «Торпедо»

Сегодня, 31 января, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижегородское «Торпедо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На шестой минуте форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков забросил первую шайбу. На 22-й минуте нападающий Шелдон Ремпал удвоил преимущество уфимцев. На 29-й минуте форвард Кирилл Свищёв сократил отставание «Торпедо». На последней минуте защитник Григорий Панин забил третий гол хозяев, установив окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда Виктора Козлова одержала четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик», а нижегородский клуб сыграет с «Адмиралом» во Владивостоке. Обе встречи пройдут 2 февраля.