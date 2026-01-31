Игрок «Спартака» Коростелёв — о плей-офф КХЛ: не совсем правильно что-то загадывать

Нападающий «Спартака» Никита Коростелёв ответил, будет ли удобно встретиться в первом раунде Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Слишком далеко заглядывать не будем, такие планы не строим. Каждая следующая игра, каждая смена — важны. С кем получится, с тем и будем играть. Мы можем контролировать только свою игру и самоотдачу.

Хотелось бы встретиться с «Локомотивом» в первом раунде? Не совсем правильно что-то подбирать и загадывать соперника в большом спорте. Есть, конечно, разница в игре «Локомотива» при Никитине и Хартли, но незначительная. Чувствуется чуть другая тактика. Какой хоккей нам команда предлагает, так мы и разбираем, концентрируемся на своих действиях», — приводит слова Коростелёва Legalbet.