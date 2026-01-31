«Для нас матч был очень важным». Корешков — о победе «Трактора» над «Сибирью»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) и отметил важность этого матча для челябинской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5) 0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5) 0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4) 1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)
«Для нас матч был очень важным. Мы завершили тяжёлую трёхматчевую серию. Эта победа была нужна. Парни — молодцы. Все вместе старались, выстояли, дотерпели до конца — и заслуженно победили», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На данный момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 51 матча. «Сибирь» располагается на восьмой строчке Востока, набрав 49 очков после 53 встреч.
