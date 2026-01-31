«Для нас матч был очень важным». Корешков — о победе «Трактора» над «Сибирью»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) и отметил важность этого матча для челябинской команды.

«Для нас матч был очень важным. Мы завершили тяжёлую трёхматчевую серию. Эта победа была нужна. Парни — молодцы. Все вместе старались, выстояли, дотерпели до конца — и заслуженно победили», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 51 матча. «Сибирь» располагается на восьмой строчке Востока, набрав 49 очков после 53 встреч.