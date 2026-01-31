Скидки
Хоккей

Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске

Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске перед матчем с «Сибирью» (3:1). Специалисты вместе работали в санкт-петербургском СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5)     0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5)     0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4)     1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)    

— Сегодня в Новосибирск приехал Роман Ротенберг, ваш бывший коллега по СКА, встретились с ним, может быть, пересеклись?
— Угадали! Неожиданно встретились в гостинице, переговорили несколько минут и разошлись по своим делам, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 51 встречи. В следующем матче челябинский клуб примет казанский «Ак Барс» 4 февраля.

«Для нас матч был очень важным». Корешков — о победе «Трактора» над «Сибирью»
