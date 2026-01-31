Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске перед матчем с «Сибирью» (3:1). Специалисты вместе работали в санкт-петербургском СКА.

— Сегодня в Новосибирск приехал Роман Ротенберг, ваш бывший коллега по СКА, встретились с ним, может быть, пересеклись?

— Угадали! Неожиданно встретились в гостинице, переговорили несколько минут и разошлись по своим делам, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 51 встречи. В следующем матче челябинский клуб примет казанский «Ак Барс» 4 февраля.