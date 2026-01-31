Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков рассказал о встрече с Романом Ротенбергом в Новосибирске перед матчем с «Сибирью» (3:1). Специалисты вместе работали в санкт-петербургском СКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5) 0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5) 0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4) 1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)
— Сегодня в Новосибирск приехал Роман Ротенберг, ваш бывший коллега по СКА, встретились с ним, может быть, пересеклись?
— Угадали! Неожиданно встретились в гостинице, переговорили несколько минут и разошлись по своим делам, — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На данный момент «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 52 очками после 51 встречи. В следующем матче челябинский клуб примет казанский «Ак Барс» 4 февраля.
