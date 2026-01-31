Люзенков — о поражении «Сибири» от «Трактора»: шайба не шла в ворота в третьем периоде

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«В первом периоде проиграли свой пятак, немного нас продавили, и пропустили два гола. Не сработало большинство сегодня, хотя были моменты и могли забить. В третьем периоде просто шайба не шла в ворота. Начали много бросать, закрывать, но уже здорово сыграл у них вратарь. Вшестером молодцы ребята, практически четыре минуты играли, но не получилось забить. Забей вторую, хватило бы времени сравнять», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.