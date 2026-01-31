Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Люзенков — о поражении «Сибири» от «Трактора»: шайба не шла в ворота в третьем периоде

Люзенков — о поражении «Сибири» от «Трактора»: шайба не шла в ворота в третьем периоде
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Трактора» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5)     0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5)     0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4)     1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)    

«В первом периоде проиграли свой пятак, немного нас продавили, и пропустили два гола. Не сработало большинство сегодня, хотя были моменты и могли забить. В третьем периоде просто шайба не шла в ворота. Начали много бросать, закрывать, но уже здорово сыграл у них вратарь. Вшестером молодцы ребята, практически четыре минуты играли, но не получилось забить. Забей вторую, хватило бы времени сравнять», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одолел «Сибирь» и прервал победную серию новосибирского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android