Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о победе над «Торпедо»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов высказался о победе над «Торпедо»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4)     2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5)     2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5)     3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)    

– После поездки, где мы были в московском часовом поясе, где отдали много эмоций и сил, было короткое время на восстановление. Видно, что ребята достают из себя ресурсы. Много было сложностей, но мне понравилось содержание игры. Да, были ошибки, но Семён Вязовой неплохо играл. В целом четыре игры провели достойно и в атаке, и в обороне.

– Четвёртая подряд победа, пока, во всяком случае на пару часов, «Салават» на пятом месте. Что команда делает правильно?
– Не надо смотреть на таблицу, нужно фокусироваться на следующем матче и продолжать улучшать игру. Что улучшили? Самоотдача. Когда играешь сердцем, отдаёшься на 100%, ты имеешь больше шансов на успех.

– Почему не стали разбивать тройку Алалыкина после возвращения Евгения Кузнецова?
– Потому что они хорошо смотрелись в Казани и в Минске. Ребята хорошо выглядели, поэтому не стали ломать то, что хорошо работает. Для Евгения первый матч после травмы, заработал один балл. Он делал много полезных вещей.

– Как вам «птичка» Григория Панина?
– Это уже запатентовано. Он должен своё придумать, я ему об этом сказал в раздевалке (улыбается).

Григорий Панин говорил, что хочет провести 1000-й матч в КХЛ. Хотели бы видеть его в следующем сезоне в роли капитана?
– Сколько у него осталось? Ещё один сезон – почему бы и нет. У нас Евгений Бирюков провёл 1000-й матч в КХЛ. Со здоровьем Панина, я думаю, он сможет. Гриша ещё прогрессирует в 40 лет? Он как Бенджамин Баттон (смеётся), — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

