Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нас разбудили этими голами». Косолапов — о проваленной половине матча с «Трактором»

«Нас разбудили этими голами». Косолапов — о проваленной половине матча с «Трактором»
Комментарии

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов после поражения от «Трактора» (1:3) заявил, что новосибирская команда проспала первый период.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Григоренко, Гросс) – 12:33 (5x5)     0:2 Григоренко (Рыков) – 17:03 (5x5)     0:3 Джиошвили (Дронов, Коршков) – 30:05 (5x4)     1:3 Лещенко (Орлов, Зайцев) – 35:13 (5x5)    

— Почему в первой половине игры «Сибирь» выглядела такой самоуспокоенной?
— Согласен, готовились к матчу, но проспали первый период. Нас разбудили этими голами. Потом и удача от нас отвернулась, не забивали 100-процентные моменты. Отдохнём и дальше будем с первой секунды играть, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками после 53 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одолел «Сибирь» и прервал победную серию новосибирского клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android