«Нас разбудили этими голами». Косолапов — о проваленной половине матча с «Трактором»

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов после поражения от «Трактора» (1:3) заявил, что новосибирская команда проспала первый период.

— Почему в первой половине игры «Сибирь» выглядела такой самоуспокоенной?

— Согласен, готовились к матчу, но проспали первый период. Нас разбудили этими голами. Потом и удача от нас отвернулась, не забивали 100-процентные моменты. Отдохнём и дальше будем с первой секунды играть, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками после 53 матчей.