Косолапов — о камбэках «Сибири» на выезде: они нас взбодрили и сплотили

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов после поражения от «Трактора» (1:3) высказался о камбэках команды в выездных матчах с «Ак Барсом» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:2).

— Морально выхолощены были после камбэка с «Ак Барсом» и «Торпедо»?

— Все в равных условиях, у всех сложные соперники. Камбэки нас взбодрили и сплотили, нужно цепляться за такие матчи и играть так же. Это поражение нас точно не подкосит, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков после 53 матчей.