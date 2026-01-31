Косолапов — о борьбе «Сибири» за плей-офф: чего греха таить, все смотрят в таблицу

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов заявил, что команда не будет останавливаться на достигнутом и использует возможность подняться выше в таблице.

— Смотрите в таблицу или уже понимаете, что теперь всё зависит только от вас?

— Весь чемпионат ведь от нас всё зависит. Чего греха таить, все смотрят. Но сами понимаем, что нужно продолжать работать и побеждать.

— Приходит аппетит во время еды, начали ли заглядываться уже в сторону команд, которые идут выше: «Нефтехимик», «Салават», «Трактор»?

— Да, мы не та команда, которая будет останавливаться на достигнутом, мы не успокоимся и будем стремиться наверх. Если есть возможность занять место повыше, мы это сделаем, — сказал Косолапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 49 очками после 53 матчей.