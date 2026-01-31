Защитник «Салавата Юлаева» Газимов: мы постарались сыграть на своих сильных сторонах

Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов высказался о победе над нижегородским «Торпедо» (3:1) и назвал этот матч тяжёлым.

— Сегодня получился тяжёлый матч. Мы хорошо начали, повели в счёте 2:0, затем во втором периоде немного отдали инициативу сопернику. В третьем сыграли строго по заданию и довели встречу до победы.

— Что отмечали перед матчем с «Торпедо»? Насколько важно сегодня было быстро открыть счёт и повести в игре?

— Отмечали, что это быстрая, сыгранная команда: хорошо действует в пас, активно прессингует, создаёт давление. Мы постарались сыграть на своих сильных сторонах и не дали сопернику реализовать свои.

— Выездная серия получилась тяжёлой, но успешной. Сейчас команда вернулась домой — как самочувствие и состояние?

— Поездка вышла эмоциональной: три победы из трёх, отдали много сил. У нас был выходной день, восстановились и уже полностью были готовы к сегодняшней игре, — приводит слова Газимова пресс-служба «Салавата Юлаева».