«Двоякое впечатление оставила игра». Квартальнов — о поражении «Динамо» от «Металлурга»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Металлурга» (4:5) и выразил недовольство большим количеством удалений своей команды.

– Двоякое впечатление оставила игра. С одной стороны, здорово, что сражались до конца и вернулись в игру. С другой – пропустили голы в большинстве. Это, знаете, как говорится, «сзади и по ногам». Но ребята боролись до конца, были близки к тому, чтобы забить ещё. Не дотерпели. Самое главное, о чём мы предупреждали – не давать удалений. 17 минут играть в меньшинстве – это неприемлемо.

Многие ребята получили разную нагрузку. Меньшинство было неплохим, но у «Металлурга» есть исполнители, которые умеют решать такие моменты. По-моему, второй гол – как раз из таких. Давать этой команде столько большинства точно было нельзя.

– Сегодня в составе не было Вадима Шипачёва. Это связано со здоровьем?

– Нет, дали отдохнуть, впереди несколько матчей. Посмотрим дальше.

– С чем связано большое количество удалений?

– Мы играли с хорошей командой. У них быстрые, сильные нападающие, с ними непросто. Конечно, есть удаления, которых не хотелось бы – особенно пятиминутное. Но мы играли против соперника, который заставляет удаляться.

– Помимо Шипачёва, сегодня не было и Даниила Сотишвили.

– Он заболел.

– Первый период: робкое начало, мало времени в атаке. Это влияние соперника или раннее начало матча?

– Мы начали очень робко. Хотели сыграть по-другому, но «Металлург» забрал инициативу, мы мало отбирали шайбу в обороне. Отдали всю инициативу сопернику. Во втором периоде сделали коррективы, но снова пошли удаления, и это сбило игру. Плюс череда поражений. Нужно доставать резервы из себя, не бояться брать инициативу, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».