«Двоякое впечатление оставила игра». Квартальнов — о поражении «Динамо» от «Металлурга»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Металлурга» (4:5) и выразил недовольство большим количеством удалений своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв – 06:57 (5x5)     2:0 Вовченко (Петунин, Пресс) – 19:38 (5x4)     2:1 Пинчук – 25:45 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв) – 38:00 (5x4)     3:2 Пинчук (Усов, Смит) – 47:31 (5x5)     4:2 Исхаков (Толчинский) – 52:44 (4x5)     5:2 Толчинский (Исхаков, Маклюков) – 53:34 (4x5)     5:3 Галиев (Салыго, Стась) – 56:43 (5x5)     5:4 Галиев (Пинчук, Энас) – 59:10 (6x5)    

– Двоякое впечатление оставила игра. С одной стороны, здорово, что сражались до конца и вернулись в игру. С другой – пропустили голы в большинстве. Это, знаете, как говорится, «сзади и по ногам». Но ребята боролись до конца, были близки к тому, чтобы забить ещё. Не дотерпели. Самое главное, о чём мы предупреждали – не давать удалений. 17 минут играть в меньшинстве – это неприемлемо.

Многие ребята получили разную нагрузку. Меньшинство было неплохим, но у «Металлурга» есть исполнители, которые умеют решать такие моменты. По-моему, второй гол – как раз из таких. Давать этой команде столько большинства точно было нельзя.

– Сегодня в составе не было Вадима Шипачёва. Это связано со здоровьем?
– Нет, дали отдохнуть, впереди несколько матчей. Посмотрим дальше.

– С чем связано большое количество удалений?
– Мы играли с хорошей командой. У них быстрые, сильные нападающие, с ними непросто. Конечно, есть удаления, которых не хотелось бы – особенно пятиминутное. Но мы играли против соперника, который заставляет удаляться.

– Помимо Шипачёва, сегодня не было и Даниила Сотишвили.
– Он заболел.

– Первый период: робкое начало, мало времени в атаке. Это влияние соперника или раннее начало матча?
– Мы начали очень робко. Хотели сыграть по-другому, но «Металлург» забрал инициативу, мы мало отбирали шайбу в обороне. Отдали всю инициативу сопернику. Во втором периоде сделали коррективы, но снова пошли удаления, и это сбило игру. Плюс череда поражений. Нужно доставать резервы из себя, не бояться брать инициативу, — приводит слова Квартальнова пресс-служба минского «Динамо».

Видео
«Металлург» обыграл минское «Динамо», у белорусского клуба третье поражение кряду
