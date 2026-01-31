Скидки
Главная Хоккей Новости

Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Салавата Юлаева»

Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4)     2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5)     2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5)     3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)    

«Разные три периода у нас получились. Начало матча мы проспали, здесь, наверное, вопросы больше к себе. Дальше пытались навязать свою игру, но, опять же, пошли удаления, которые выбивали нас из ритма. А так по игре у всех были хорошие шансы, «Салават Юлаев» забрал свои и выиграл.

Почему не играл Пугачёв? Он не очень ярко провёл последнюю игру. Молодой парень. Понятно, что ему эмоционально сложно все игры выдавать на-гора. Решили дать ему отдохнуть. Владислав [Фирстов] создавал хороший трафик под воротами, особенно в том моменте, когда мы забивали гол. Желание и старание с его стороны было большое.

Почему «Торпедо» пока не хватает стабильности? Один из моментов – 25-го числа прошёл дедлайн. Я сейчас сказал в раздевалке, что, возможно, кто-то выдохнул и расслабился, поэтому придётся немножко закручивать болты», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.

Комментарии
