Исаков прокомментировал поражение «Торпедо» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Разные три периода у нас получились. Начало матча мы проспали, здесь, наверное, вопросы больше к себе. Дальше пытались навязать свою игру, но, опять же, пошли удаления, которые выбивали нас из ритма. А так по игре у всех были хорошие шансы, «Салават Юлаев» забрал свои и выиграл.

Почему не играл Пугачёв? Он не очень ярко провёл последнюю игру. Молодой парень. Понятно, что ему эмоционально сложно все игры выдавать на-гора. Решили дать ему отдохнуть. Владислав [Фирстов] создавал хороший трафик под воротами, особенно в том моменте, когда мы забивали гол. Желание и старание с его стороны было большое.

Почему «Торпедо» пока не хватает стабильности? Один из моментов – 25-го числа прошёл дедлайн. Я сейчас сказал в раздевалке, что, возможно, кто-то выдохнул и расслабился, поэтому придётся немножко закручивать болты», — приводит слова Исакова сайт КХЛ.