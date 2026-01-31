Скидки
Ак Барс – Нефтехимик, результат матча 31 января 2026 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и прервал победную серию нижнекамцев из семи матчей
Комментарии

Сегодня, 31 января, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

На шестой минуте нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов забил первый гол. На восьмой минуте форвард Нэйтан Тодд удвоил преимущество казанцев. На 10-й минуте нападающий Александр Хмелевски забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика». На 26-й минуте форвард Илья Сафонов укрепил преимущество хозяев.

На 32-й минуте нападающий Матвей Заседа сократил отставание нижнекамцев. На 44-й минуте защитник Митчелл Миллер забил пятый гол «Ак Барса». На 59-й минуте Сафонов упрочил преимущество казанского клуба, оформив дубль и установив окончательный счёт — 6:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, прервалась победная серия «Нефтехимика» из семи матчей.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
