Главная Хоккей Новости

«Придумал новое празднование». Панин — о своей «птичке» после гола в матче с «Торпедо»

Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал празднование своего гола в матче с «Торпедо» (3:1). Защитник забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте встречи с передачи форварда Евгения Кузнецова и отпраздновал гол «птичкой».

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4)     2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5)     2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5)     3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)    

«Придумал новое празднование гола. Ни у кого такого же нет?» — написал Панин в своём телеграм-канале.

Панин таким образом отсылает к Евгению Кузнецову, который именно так празднует свои голы. Нападающий исполняет «птичку» — становится на одну ногу и машет руками, как птица.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

