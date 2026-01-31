«Придумал новое празднование». Панин — о своей «птичке» после гола в матче с «Торпедо»
Поделиться
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал празднование своего гола в матче с «Торпедо» (3:1). Защитник забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте встречи с передачи форварда Евгения Кузнецова и отпраздновал гол «птичкой».
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сучков (Родевальд, Алалыкин) – 05:33 (5x4) 2:0 Ремпал (Родевальд, Кулик) – 21:32 (5x5) 2:1 Свищёв (Нарделла, Соколов) – 28:42 (5x5) 3:1 Панин (Кузнецов) – 59:34 (en)
«Придумал новое празднование гола. Ни у кого такого же нет?» — написал Панин в своём телеграм-канале.
Панин таким образом отсылает к Евгению Кузнецову, который именно так празднует свои голы. Нападающий исполняет «птичку» — становится на одну ногу и машет руками, как птица.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 января 2026
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:32
-
17:14
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:31
-
13:10
-
13:07
-
12:53