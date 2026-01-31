«Придумал новое празднование». Панин — о своей «птичке» после гола в матче с «Торпедо»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал празднование своего гола в матче с «Торпедо» (3:1). Защитник забросил шайбу в пустые ворота на последней минуте встречи с передачи форварда Евгения Кузнецова и отпраздновал гол «птичкой».

«Придумал новое празднование гола. Ни у кого такого же нет?» — написал Панин в своём телеграм-канале.

Панин таким образом отсылает к Евгению Кузнецову, который именно так празднует свои голы. Нападающий исполняет «птичку» — становится на одну ногу и машет руками, как птица.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».