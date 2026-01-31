Скидки
«Концовку хочется забыть». Разин — о победе «Металлурга» над минским «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4) и заявил, что ему хочется забыть концовку матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв – 06:57 (5x5)     2:0 Вовченко (Петунин, Пресс) – 19:38 (5x4)     2:1 Пинчук – 25:45 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв) – 38:00 (5x4)     3:2 Пинчук (Усов, Смит) – 47:31 (5x5)     4:2 Исхаков (Толчинский) – 52:44 (4x5)     5:2 Толчинский (Исхаков, Маклюков) – 53:34 (4x5)     5:3 Галиев (Салыго, Стась) – 56:43 (5x5)     5:4 Галиев (Пинчук, Энас) – 59:10 (6x5)    

– Лучше не комментировать такие игры, а то можно лишнего наговорить. Поэтому скажу просто нас с победой, но концовку хочется забыть.

– Расскажите, какие были ожидания от этого матча?
– Ну [нельзя], прямо сказать, что как-то особенно ждали. Обычная команда Западной конференции, хорошо подобранный состав. Хорошее большинство, есть лидеры: Пинчук, Энас, Лимож – хорошая тройка. Это очередная проверка, как и многие матчи сейчас. «Трактор», например, тоже играет сейчас от ножа. Поэтому это одна из тех игр, где действительно можно посмотреть, в каком состоянии команда, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

