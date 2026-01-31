«Концовку хочется забыть». Разин — о победе «Металлурга» над минским «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4) и заявил, что ему хочется забыть концовку матча.

– Лучше не комментировать такие игры, а то можно лишнего наговорить. Поэтому скажу просто нас с победой, но концовку хочется забыть.

– Расскажите, какие были ожидания от этого матча?

– Ну [нельзя], прямо сказать, что как-то особенно ждали. Обычная команда Западной конференции, хорошо подобранный состав. Хорошее большинство, есть лидеры: Пинчук, Энас, Лимож – хорошая тройка. Это очередная проверка, как и многие матчи сейчас. «Трактор», например, тоже играет сейчас от ножа. Поэтому это одна из тех игр, где действительно можно посмотреть, в каком состоянии команда, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».