«Концовку хочется забыть». Разин — о победе «Металлурга» над минским «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:4) и заявил, что ему хочется забыть концовку матча.
– Лучше не комментировать такие игры, а то можно лишнего наговорить. Поэтому скажу просто нас с победой, но концовку хочется забыть.
– Расскажите, какие были ожидания от этого матча?
– Ну [нельзя], прямо сказать, что как-то особенно ждали. Обычная команда Западной конференции, хорошо подобранный состав. Хорошее большинство, есть лидеры: Пинчук, Энас, Лимож – хорошая тройка. Это очередная проверка, как и многие матчи сейчас. «Трактор», например, тоже играет сейчас от ножа. Поэтому это одна из тех игр, где действительно можно посмотреть, в каком состоянии команда, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».
- 31 января 2026
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:44
-
19:24
-
19:06
-
18:54
-
18:36
-
18:18
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:46
-
17:42
-
17:32
-
17:14
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:12
-
15:46
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:18
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:42
-
13:31
-
13:10
-
13:07
-
12:53