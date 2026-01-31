Вратарь «Металлурга» Смолин: у нас атакующая команда, если есть шанс, мы всегда атакуем

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин высказался о победе над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Хорошая, командная победа. Жаль, что пропустили так много. В атаке хорошо сыграли, поэтому выиграли.

— В первом периоде у вас было не так много работы, лишь четыре отражённых броска. Эта ситуация как-то расслабляет вратарей, когда работы очень мало? Как держать себя в тонусе при такой игре?

— Ну, конечно, расслабляет, что мало бросков. Надо постоянно держать концентрацию, быть на фокусе.

— Что вы скажете об игре «Металлурга» в первом периоде?

— Хорошо нападение сыграло, от этого и голы забили.

— Что изменилось в игре соперника во втором отрезке?

— Да второй период мы тоже играли лучше. Просто у них была контратака, и не получилось у меня выручить при выходе «один в ноль». А так, играли хорошо, в принципе.

— Какие трудности доставляла атака «Динамо» обороне «Металлурга»?

— В минской команде собраны мастеровитые игроки. Они могут исполнить и бросок, и передачу. Тяжело успевать за ними иногда бывает.

— Долгое время дубль Пинчука держал игру в напряжении. Сложно ли было против него играть?

— Да. Было достаточно тяжело против него. Видно, что такой мастеровитый игрок. Я думаю, возможно, в НХЛ уедет. У него там будут все шансы закрепиться.

— Если говорить о двух голах «Металлурга» за одно меньшинство в третьем периоде. Вы уже приготовились защищать свои ворота, а тут соперник дважды в течение 59 секунд получает от Исхакова и Толчинского.

— У нас атакующая команда. Если есть шанс, мы всегда атакуем. У нас мастеровитые игроки: Толч и Исха, они разобрались два раза. Молодцы! — приводит слова Смолина пресс-служба «Металлурга».