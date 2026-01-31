Скидки
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Металлурга» Смолин: у нас атакующая команда, если есть шанс, мы всегда атакуем

Комментарии

Голкипер «Металлурга» Александр Смолин высказался о победе над минским «Динамо» (5:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Ткачёв – 06:57 (5x5)     2:0 Вовченко (Петунин, Пресс) – 19:38 (5x4)     2:1 Пинчук – 25:45 (5x5)     3:1 Канцеров (Ткачёв) – 38:00 (5x4)     3:2 Пинчук (Усов, Смит) – 47:31 (5x5)     4:2 Исхаков (Толчинский) – 52:44 (4x5)     5:2 Толчинский (Исхаков, Маклюков) – 53:34 (4x5)     5:3 Галиев (Салыго, Стась) – 56:43 (5x5)     5:4 Галиев (Пинчук, Энас) – 59:10 (6x5)    

— Хорошая, командная победа. Жаль, что пропустили так много. В атаке хорошо сыграли, поэтому выиграли.

— В первом периоде у вас было не так много работы, лишь четыре отражённых броска. Эта ситуация как-то расслабляет вратарей, когда работы очень мало? Как держать себя в тонусе при такой игре?
— Ну, конечно, расслабляет, что мало бросков. Надо постоянно держать концентрацию, быть на фокусе.

— Что вы скажете об игре «Металлурга» в первом периоде?
— Хорошо нападение сыграло, от этого и голы забили.

— Что изменилось в игре соперника во втором отрезке?
— Да второй период мы тоже играли лучше. Просто у них была контратака, и не получилось у меня выручить при выходе «один в ноль». А так, играли хорошо, в принципе.

— Какие трудности доставляла атака «Динамо» обороне «Металлурга»?
— В минской команде собраны мастеровитые игроки. Они могут исполнить и бросок, и передачу. Тяжело успевать за ними иногда бывает.

— Долгое время дубль Пинчука держал игру в напряжении. Сложно ли было против него играть?
— Да. Было достаточно тяжело против него. Видно, что такой мастеровитый игрок. Я думаю, возможно, в НХЛ уедет. У него там будут все шансы закрепиться.

— Если говорить о двух голах «Металлурга» за одно меньшинство в третьем периоде. Вы уже приготовились защищать свои ворота, а тут соперник дважды в течение 59 секунд получает от Исхакова и Толчинского.
— У нас атакующая команда. Если есть шанс, мы всегда атакуем. У нас мастеровитые игроки: Толч и Исха, они разобрались два раза. Молодцы! — приводит слова Смолина пресс-служба «Металлурга».

Новости. Хоккей
