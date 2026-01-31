Игрок «Шанхайских Драконов» Саттер: уход Панарина станет большой потерей для «Рейнджерс»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер прокомментировал информацию о вероятном уходе российского форварда Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Панарин — огромный профессионал и прекрасный хоккеист. Если он уйдёт, это станет большой потерей для «Рейнджерс», потому что он один из лучших игроков лиги. Россиянин усилит любую команду, но пока что он точно не вернётся в КХЛ», — приводит слова Саттера Metaratings.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Действующий контракт форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026. В нынешнем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 52 матча, в которых набрал 57 (19+38) очков.