«Питтсбург» поместил защитника Летанга в список травмированных

38-летний защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг помещён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Не уточняется, на какой срок выбыл игрок, а также отсутствует информация о характере травмы. В ночь на 30 января хоккеист принимал участие в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1), однако позднее пропустил тренировку — как и российский нападающий Евгений Малкин.

В нынешнем сезоне Летанг провёл 50 игр, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на счету канадца 1211 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 797 (178+619) очков.

