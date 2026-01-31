«Недельный перерыв всё-таки сказывается». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— С самого начала начали нарушать дисциплину, удаляться, и, в общем-то, наверное, это сказалось на ходе всего матча. Очень много играли в меньшинстве, потратили много сил. В какой-то момент, во втором периоде, чуть-чуть встрепенулись, где-то, может быть, даже перехватили инициативу. Могли, возможно, что-то сделать, но, опять же, в третьем периоде остались втроём против пятерых — очередное нарушение игровой дисциплины — и получили гол. По идее, доигрывали до конца.

— Неделю не играли ребята. Сказалось ли это как-то на игровом тонусе?

— Да, я думаю, что сказалось, потому что это было видно по исполнению технических элементов. На самом деле моменты были, в том числе и голевые, которые можно было реализовывать. В самой первой смене, например, Женя Митякин практически по пустым воротам промахнулся. Наверное, этот перерыв всё-таки сказывается, как ни крути — игровую практику очень сложно заменить. Плюс процесс подготовки в эту паузу был немного с прицелом на более поздний результат, поэтому ребята получили нагрузку. Было видно поначалу, что они не совсем свежие, не очень хорошо двигаются.

— Давно не видели Филиппа Долганова. В каком он состоянии и не было ли у вас мысли по ходу сегодняшней встречи его попробовать?

— Филипп уже полностью тренируется, он готов играть. Просто после паузы Ярослав [Озолин] здорово играл до перерыва, поэтому сомнений у нас не было. Вы правы, мысли разные в голове крутились — может быть, дать Филиппу игровую практику. Но при счёте 0:4 мы где-то перехватили инициативу, Ярослав сделал несколько очень серьёзных спасений, ребята немножко завелись, поэтому решили не менять вратаря и дать Ярославу доиграть матч до конца, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».