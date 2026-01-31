Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Недельный перерыв всё-таки сказывается». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»

«Недельный перерыв всё-таки сказывается». Гришин — о поражении «Нефтехимика» от «Ак Барса»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

— С самого начала начали нарушать дисциплину, удаляться, и, в общем-то, наверное, это сказалось на ходе всего матча. Очень много играли в меньшинстве, потратили много сил. В какой-то момент, во втором периоде, чуть-чуть встрепенулись, где-то, может быть, даже перехватили инициативу. Могли, возможно, что-то сделать, но, опять же, в третьем периоде остались втроём против пятерых — очередное нарушение игровой дисциплины — и получили гол. По идее, доигрывали до конца.

— Неделю не играли ребята. Сказалось ли это как-то на игровом тонусе?
— Да, я думаю, что сказалось, потому что это было видно по исполнению технических элементов. На самом деле моменты были, в том числе и голевые, которые можно было реализовывать. В самой первой смене, например, Женя Митякин практически по пустым воротам промахнулся. Наверное, этот перерыв всё-таки сказывается, как ни крути — игровую практику очень сложно заменить. Плюс процесс подготовки в эту паузу был немного с прицелом на более поздний результат, поэтому ребята получили нагрузку. Было видно поначалу, что они не совсем свежие, не очень хорошо двигаются.

— Давно не видели Филиппа Долганова. В каком он состоянии и не было ли у вас мысли по ходу сегодняшней встречи его попробовать?
— Филипп уже полностью тренируется, он готов играть. Просто после паузы Ярослав [Озолин] здорово играл до перерыва, поэтому сомнений у нас не было. Вы правы, мысли разные в голове крутились — может быть, дать Филиппу игровую практику. Но при счёте 0:4 мы где-то перехватили инициативу, Ярослав сделал несколько очень серьёзных спасений, ребята немножко завелись, поэтому решили не менять вратаря и дать Ярославу доиграть матч до конца, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и прервал победную серию нижнекамцев из семи матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android