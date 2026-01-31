Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

– После прошлых двух матчей было важно выйти с правильным настроем, правильно подготовиться. Мы играли с хорошим движением, проводили много хороших отрезков, использовали свои моменты. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы провели сильный первый период – 17:7 по броскам. Хмелевски сказал, что вы вышли злыми после двух домашних поражений. Вы специально мотивировали команду на это?
– Не скажу, что в предыдущих матчах был какой-то провал по содержанию игры, много хороших отрезков было, но счёт не в нашу пользу. Поэтому показали ребятам, в чём нужно прибавить, чтобы концентрация была на протяжении всех 60 минут. Потому что иногда даём себе волю, начинаем заниматься какой-то самодеятельностью, за что нас сразу наказывают. Объясняли это на собрании. Конечно, и соседское дерби придаёт дополнительные эмоции.

– Как скоро вернутся в основу травмированные игроки?
– Степана Фальковского пока не ждём в ближайших матчах, Альберт Яруллин поедет с нами на выезд – если доктора разрешат, он может сыграть, но маловероятно. Михаил Фисенко также готовится по индивидуальному плану, но пока мы на него не рассчитываем.

– С чем связано отсутствие Никиты Дыняка в составе?
– Понимаю, какие мысли возникают после наших историй с опозданиями, но Никита приболел. Он поедет с нами на выезд, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

