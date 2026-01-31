Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– После прошлых двух матчей было важно выйти с правильным настроем, правильно подготовиться. Мы играли с хорошим движением, проводили много хороших отрезков, использовали свои моменты. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Вы провели сильный первый период – 17:7 по броскам. Хмелевски сказал, что вы вышли злыми после двух домашних поражений. Вы специально мотивировали команду на это?

– Не скажу, что в предыдущих матчах был какой-то провал по содержанию игры, много хороших отрезков было, но счёт не в нашу пользу. Поэтому показали ребятам, в чём нужно прибавить, чтобы концентрация была на протяжении всех 60 минут. Потому что иногда даём себе волю, начинаем заниматься какой-то самодеятельностью, за что нас сразу наказывают. Объясняли это на собрании. Конечно, и соседское дерби придаёт дополнительные эмоции.

– Как скоро вернутся в основу травмированные игроки?

– Степана Фальковского пока не ждём в ближайших матчах, Альберт Яруллин поедет с нами на выезд – если доктора разрешат, он может сыграть, но маловероятно. Михаил Фисенко также готовится по индивидуальному плану, но пока мы на него не рассчитываем.

– С чем связано отсутствие Никиты Дыняка в составе?

– Понимаю, какие мысли возникают после наших историй с опозданиями, но Никита приболел. Он поедет с нами на выезд, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».