Гатиятулин высказался об игре Тодда в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего команды Нэйтана Тодда в матче с «Нефтехимиком» (6:1). Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

– Впервые в сезоне вы четыре раза за матч реализовали большинство. Насколько спецбригады стали лучше с приходом Нэйтана Тодда?

– В целом задача большинства – наиграть его так, чтобы сопернику было сложно определить, с какого розыгрыша будет угроза. В идеале иметь две такие бригады. Учитывая видение игры Тодда, его умение отдать пас и бросить добавит нам вариативности. Сейчас нам важно понять, как мы можем более эффективно его использовать.

Изучили его карьеру – в Северной Америке он больше играл с краю. В «Спартаке» он всего четыре матча провёл в центре. В «Салавате Юлаеве» он начинал сезон в связке с Сашей Хмелевски, который был центральным, потом партнёры поменялись, Тодд перешёл в центр. Поэтому нужно время, чтобы навыки пришли – в тройке очень многое зависит от игры центрального. У нас это время есть, будем настраивать, чтобы понять, как лучше его использовать.

– Тодд играл в звене с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. Перспективно ли это сочетание на постоянной основе?

– У нас есть время, будем пробовать разные сочетания. Есть положительные моменты, есть в чём прибавить. Будем смотреть, пробовать.

– Тодд забросил шикарную шайбу в большинстве. Как он адаптируется в команде?

– Добавлю про большинство – вариативность важна, и сегодня все четыре шайбы были разные. Нэйтан – опытный игрок, мы с ним знакомы, и лично общались ещё летом, по определённым причинам он начал сезон не у нас. И многие ребята его знают по лиге, поэтому проблем с адаптацией не будет. Его видение игры и мышление позволяют рассчитывать, что адаптация займёт короткое время, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».