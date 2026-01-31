Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался об игре Тодда в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»

Гатиятулин высказался об игре Тодда в матче «Ак Барса» с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего команды Нэйтана Тодда в матче с «Нефтехимиком» (6:1). Форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Барабанов (Лямкин, Семёнов) – 05:41 (5x4)     2:0 Тодд (Миллер, Галимов) – 07:36 (5x4)     3:0 Хмелевски (Миллер, Семёнов) – 09:20 (5x5)     4:0 Сафонов (Тодд, Хмелевски) – 25:56 (5x4)     4:1 Заседа (Николишин, Сериков) – 31:36 (5x5)     5:1 Миллер (Хмелевски, Галимов) – 43:41 (5x3)     6:1 Сафонов (Марченко, Галимов) – 58:30 (5x5)    

– Впервые в сезоне вы четыре раза за матч реализовали большинство. Насколько спецбригады стали лучше с приходом Нэйтана Тодда?
– В целом задача большинства – наиграть его так, чтобы сопернику было сложно определить, с какого розыгрыша будет угроза. В идеале иметь две такие бригады. Учитывая видение игры Тодда, его умение отдать пас и бросить добавит нам вариативности. Сейчас нам важно понять, как мы можем более эффективно его использовать.

Изучили его карьеру – в Северной Америке он больше играл с краю. В «Спартаке» он всего четыре матча провёл в центре. В «Салавате Юлаеве» он начинал сезон в связке с Сашей Хмелевски, который был центральным, потом партнёры поменялись, Тодд перешёл в центр. Поэтому нужно время, чтобы навыки пришли – в тройке очень многое зависит от игры центрального. У нас это время есть, будем настраивать, чтобы понять, как лучше его использовать.

– Тодд играл в звене с Дмитрием Яшкиным и Григорием Денисенко. Перспективно ли это сочетание на постоянной основе?
– У нас есть время, будем пробовать разные сочетания. Есть положительные моменты, есть в чём прибавить. Будем смотреть, пробовать.

– Тодд забросил шикарную шайбу в большинстве. Как он адаптируется в команде?
– Добавлю про большинство – вариативность важна, и сегодня все четыре шайбы были разные. Нэйтан – опытный игрок, мы с ним знакомы, и лично общались ещё летом, по определённым причинам он начал сезон не у нас. И многие ребята его знают по лиге, поэтому проблем с адаптацией не будет. Его видение игры и мышление позволяют рассчитывать, что адаптация займёт короткое время, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Материалы по теме
Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин оценил победу над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android